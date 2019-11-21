Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank İBB'ye kredi verdi, iki yıl önce duran metro inşaatı tekrar başlıyor /21 Kasım 2019 12:44

Deutsche Bank İBB'ye kredi verdi, iki yıl önce duran metro inşaatı tekrar başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi. Alman, Deutsche Bank’tan sağlanan kredi ile tekrar başlayacak inşaat için 26 Kasım’da İmamoğlu’nun katılımı ile tören düzenlenecek. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımı yaklaşık 2 yıl önce durdurulan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlanıyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 26 Kasım 2019 Salı günü Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında düzenlenecek törenle, kazı çalışmasını yapacak tünel açma makinesi TBM tekrar tünele indirilecek. Tüneller ve 6 istasyonun peronları TBM ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. 2 istasyonun peron ve bilet holü ise komple aç-kapa yöntemi ile yapılacak.

Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı'nın devam niteliğindeki Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

65 bin yolcu taşınacak

10.9 km'lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve tam otomatik sürücüsüz metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu'nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak.

2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından çalışmalar durdurulmuş, Mart 2018'de tekrar başlatılmıştı. Ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de inşaat tekrar durmak zorunda kalmıştı. Metro hattında yapılan fiziki imalat oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deutsche Bank İBB'ye kredi verdi, iki yıl önce duran... Sonraki Haber >>

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:00