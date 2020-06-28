Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu

Paraanaliz'de yer alan habere göre, Deutsche Bank Araştırma Birimi’nin çeyreklik Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ, Piyasalar= GOP) Raporu’nda Türkiye’ye özel bir bölüm ayrıldı.







Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Rusya için “Bu devletler ekonomilerini normalleştirmekte çok aceleci. Sonuç ya umulandan daha hızlı bir ekonomik canlanma, ya da korona salgınında maliyeti yüksek bir alevlenme olacak” yorumu yapılırken, piyasaların iyimser yaklaşımı ile gelişmekteki ülkelerin ekonomik görünümü arasındaki çelişkiye vurgu yapıldı.





'The Aftermath' isimli raporda, GOÜ’nün borç batağına saplandığı tespiti yapıldı ve bölgeler arasındaki ayrışmaya dikkat çekildi.





Buna göre salgının kontrol altına alınamadığı Güney Doğu Asya ve Latin Amerika’da daralma 3Ç’de devam edecek. Salgından korunma önlemlerini ciddiye alan toplumlar ve salgının ekonomik yükünü iyi yöneten devletler GOP içinde en iyi performansı gösterecek.





Haberde şu ifadeler kullanıldı:





"GOÜ FX de artık ucuz değil. Eğer global risk iştahı yaz boyunca da sürerse, GOÜ para birimleri dolara karşı bir miktar daha prim yapabilir. Deutsche bölgemizde Çekya kronunu TL, rand ve Polonya zlotsy’e tercih ediyor.





Deutsche kredi ve tahvil tarafında ise rallinin devam edeceğini tahmin ediyor. Özellikle, GOÜ kurumsal tahvillerini öneriyor, çünkü bunlara eş vadeli ve kredi notuna sahip ABD SGMK arasındaki faiz farkının daralmasını bekliyor.





Deutsche’nin Türkiye 2020-2021 öngörüleri oldukça karamsar. Ekonomi bu yıl yüzde 5.1 daraldıktan sonra, 2021’de sadece yüzde 2.9 büyüyor. TÜFE bu yılı yüzde 10.8’de, 2021’i ise %10’da kapatacak. Cari açık/GSYH oranı bu yıl yüzde 3.6, gelecek yıl yüzde 3.4 olarak gerçekleşecek. Bütçe açığı/GSYİH oranları ise aynı dönem için sırasıyla yüzde 7.5 ve yüzde 4.5 olarak tahmin edildi.





DİBS’de yedi yıl vadeli tahviller önerildi, hedef getiri oranı ise yüzde 10. TL yüksek “carry” (faiz arbitrajı) getirisi, diğer GOÜ FX’e göre ucuz değerlemesi ve çok düşük olan uluslararası yatırımcı pozisyonundan faydalanacak. Fakat, yüksek dış borçlanma gereksinimi ve turizm gelirlerinde gerileme yüzünden TL’de dolara karşı ralli öngörülmüyor. Deutsche TL’de “nötral”, ama eğer risk iştahı azalırsa, para birimimiz değer de kaybedebilir."