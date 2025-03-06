Samanyolu Haber /Dünya / Deutsche Post 8 bin kişiyi işten çıkaracak /06 Mart 2025 13:10

Deutsche Post 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Deutsche Post, yıl sonuna kadar 8 bin çalışanın işine son vereceğini açıkladı. Şirketin dünya çapında yaklaşık 600 bin çalışanı bulunuyor ve bu işten çıkarmalar, Almanya'daki mektup ve paket dağıtıcılarını etkileyecek. İşten çıkarmaların sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirileceği belirtildi.

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Şirketin 2024 yılı gelirleri yüzde üç artarak yaklaşık 84,2 milyar euroya ulaşırken, net kâr yüzde 9,3 oranında düşerek 3,33 milyar euroya geriledi. Genel Müdür Tobias Meyer, 2025 yılında küresel siyasi ve ekonomik durumun değişken kalmasını beklediklerini, ancak bu ortamda bile büyümeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Deutsche Post, dijitalleşme ile birlikte mektup dağıtımının büyük ölçüde gerilediğini, ancak paket dağıtımında artış olduğunu kaydetti. Şirket, maliyet artışlarının zorlayıcı olduğunu ve alınacak tedbirlerle maliyetlerin bir milyar euro civarında azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu yılın başında mektup posta ücretlerine yüzde 10,5 oranında zam yapan Deutsche Post, daha fazla zam yapma talebine ise Federal Ağ Ajansı'ndan onay alamadı. İki gün önce Deutsche Post ve sendika toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşarak çalışanlara yüzde beş zam ve en az bir günlük ek tatil hakkı tanıdı.
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