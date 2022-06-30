Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi'ne erişim engeli getirildi

Akdeniz, paylaşımlarında "SANSÜR: Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi. Deutsche Welle (http://dw.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7978 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş. Amerikanın Sesi (http://amerikaninsesi.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7982 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş." ifadelerine yerdi verdi.





Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi.Prof. Dr. Yaman Akdeniz erişim engellerini sosyal medya hesabından duyurdu.