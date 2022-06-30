Samanyolu Haber /Medya / Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi'ne erişim engeli getirildi /30 Haziran 2022 23:10

Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi'ne erişim engeli getirildi

Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin internet sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı kararla erişim engeli getirildiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz erişim engellerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Akdeniz, paylaşımlarında "SANSÜR: Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi. Deutsche Welle (http://dw.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7978 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş. Amerikanın Sesi (http://amerikaninsesi.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7982 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş."  ifadelerine yerdi verdi.

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