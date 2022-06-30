Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi'ne erişim engeli getirildi

Prof. Dr. Yaman Akdeniz erişim engellerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz, paylaşımlarında "SANSÜR: Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi. Deutsche Welle (http://dw.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7978 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş. Amerikanın Sesi (http://amerikaninsesi.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7982 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş." ifadelerine yerdi verdi.