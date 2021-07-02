Samanyolu Haber /Ekonomi / Deutschebank yıl sonu dolar tahminini 9,50 TL’ye yükseltti /02 Temmuz 2021 15:20

Deutschebank yıl sonu dolar tahminini 9,50 TL’ye yükseltti

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutschebank 9 TL olan yıl sonu dolar tahminini 9,50 TL’ye yükseltti. Gerekçe olarak ise elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapılması gösterildi.

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 Türkiye ekonomisine dair uluslar arası beklentiler kötüleşiyor. Alman Commerzbank’ın Türkiye’deki yıl sonu dolar tahminini 10 TL’ye çıkarmasından sonra Deutschebank da artış yaptı. 2 Temmuz 2021 itibariyle 1 dolar 8,70 TL ediyor. Euro ise 10,29 TL seviyesinde işlem görüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 16’YA ÇIKTI
Deutschebank tarafından yayımlanan araştırma raporunda, doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirtilirken, söz konusu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını belirtildi. Banka, Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15’ten yüzde 16’ya çıkardı. Deutschebank, Haziran ayında enflasyonun hızlı bir şekilde artarak yüzde 18’in üzerine çıkmasını beklediklerine dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI’NA “ALIŞILMADIK TEDBİRLER” ELEŞTİRİSİ
Dolar/TL için yıl sonu tahminini de 9 liradan 9,50 liraya yükselten Deutschebank, Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz ve altın mevduatında munzam (zorunlu) karşılıkları 200 baz puan artırmasını “alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldü” diye yorumladı.
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