Deutschebank yıl sonu dolar tahminini 9,50 TL’ye yükseltti

Türkiye ekonomisine dair uluslar arası beklentiler kötüleşiyor. Alman Commerzbank’ın Türkiye’deki yıl sonu dolar tahminini 10 TL’ye çıkarmasından sonra Deutschebank da artış yaptı. 2 Temmuz 2021 itibariyle 1 dolar 8,70 TL ediyor. Euro ise 10,29 TL seviyesinde işlem görüyor.





ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 16’YA ÇIKTI

Deutschebank tarafından yayımlanan araştırma raporunda, doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirtilirken, söz konusu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını belirtildi. Banka, Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15’ten yüzde 16’ya çıkardı. Deutschebank, Haziran ayında enflasyonun hızlı bir şekilde artarak yüzde 18’in üzerine çıkmasını beklediklerine dikkat çekti.





MERKEZ BANKASI’NA “ALIŞILMADIK TEDBİRLER” ELEŞTİRİSİ

Dolar/TL için yıl sonu tahminini de 9 liradan 9,50 liraya yükselten Deutschebank, Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz ve altın mevduatında munzam (zorunlu) karşılıkları 200 baz puan artırmasını “alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldü” diye yorumladı.