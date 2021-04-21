Dev Alman bankası tarih verdi

Almanya’nın en büyük bankalarından Commerzbank’a göre ise Türkiye’yi yeni bir kur krizi daha bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’na dayattığı faiz politikasının yeni bir kur krizini tetikleyeceğini belirten banka, üçüncü çeyrekte doların 10 liraya çıkacağı tahmininde bulundu.







Commerzbank’ın kıdemli ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan “Bir sonraki lira krizi” raporunda, "Erdoğan tarafından atanan yeni TCMB başkanı konvansiyonel açıklamalarda bulunurken, piyasalar meçhul bir politika deneyi yaşanacağının farkında. Bu özel deney ise bir döviz enflasyonu sarmalıyla sonuçlanma riskini taşıyor” ifadeleri yer aldı.





Commerzbank, faizin birkaç adımda yüzde 13 civarına çekileceği varsayımına dayanarak, enflasyonun yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde hızlanacağını tahmin ediyor.





Raporda enflasyon oranları şu şekilde yer aldı:





"2021 sonu için yüzde 20,9 ve 2022 sonu itibariyle de yüzde 21,5'lik bir enflasyon tahmini yapıyoruz. Uygulanan deney sonunda gösterge faiz oranı tekrar yüzde 20'ye yükseleceğinden, dolar-TL'nin 10.00'da sabitlenebileceğini belirtmek isteriz (...) Lira'nın yeniden istikrar kazanması için (örneğin IMF gözetiminde yapılacak) bir tür rejim değişikliği veya kurumsal devir gerekli olabilir."





Raporda, Merkez Bankası’nın uygulayacağı yeni tedbirlerle “daha sert sermaye kontrolü” geleceğine dikkat çekildi.





Raporda yer alan ifadeler şöyle:





"Faiz oranının önümüzdeki aylarda istikrarlı bir şekilde düşeceğini varsayıyoruz (3. çeyreğe kadar yüzde 13). Yöneticiler bu süreçte swap limitleri, kısa pozisyonlara getirilen kısıtlamalar, dövize endeksli işlemlerin yasaklanması, döviz mevduatı üzerindeki kısıtlamalar vb. gibi yöntemlerle döviz kurunu sabit tutmaya çalışacak. Döviz kuru üzerindeki baskı arttıkça ‘daha sert’ sermaye kontrolleri gelmeye başlayacak."