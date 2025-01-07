Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev anlaşma masada kaldı! Akaryakıt devinin satışı iptal edildi /07 Ocak 2025 22:58

Dev anlaşma masada kaldı! Akaryakıt devinin satışı iptal edildi

Temmuz ayında yapılan anlaşma ile Zeren Group, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonları arasında gösterilen Türkiye Petrolleri'ni satın almıştı. Kasım ayında Rekabet Kurumu'nun onayladığı satış, Zeren Group'un Türkiye Petrolleri'nin milyon dolarlık borçlarını son anda fark etmesiyle iptal oldu.

SHABER3.COM

2024'te Türkiye'de faaliyet yürüten akaryakıt devlerinin satış haberleri peş peşe gelirken, 111 yıl sonra Türkiye'deki faaliyetlerine son veren BP'nin ardından Türkiye Petrolleri'nin satışı da sektörde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyururken, söz konusu anlaşma 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

ANLAŞMA İPTALİ RESMEN AÇIKLANDI

2025 yılıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede devredilmesi beklenirken, Zeren Group'tan sürpriz bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, payların devredilmesi sürecinin sonlandırıldığına karar verildiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halihazırda Türkiye Petrolleri'nin sahibi olan  Zülfikar Holding'le müzakerelerin yapıldığı, buna karşın beklentilerin karşılanmadığı gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi. Öte yandan Patronlar Dünyası, söz konusu satış işleminin, Türkiye Petrolleri'nin milyonlarca dolarlık borcunun son anda fark edilmesi nedeniyle iptal edildiğini iddia etti.

BORÇLAR SON ANDA ORTAYA ÇIKTI, SATIŞ İŞLEMİ MASADA KALDI

İddiaya göre kesin satın alma işlemlerinde son aşamaya gelinirken, Zeren Group, yaptığı incelemelerde Zülfikar Holding tarafından kendilerine belirtilmeyen milyonlarca dolarlık borçlar tespit etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev anlaşma masada kaldı! Akaryakıt devinin satışı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:43