Samanyolu Haber /Dünya / Dev asteroid dünyayı teğet geçti /09 Ocak 2021 13:33

Dev asteroid dünyayı teğet geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 305 ila 680 metrelik bir asteroitin Dünya’nın yakınından geçtiğini duyurdu.

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Beş yıldır NASA'ya bağlı Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) tarafından takip edilen "2015 NU13" adlı göktaşı bugün Türkiye saatiyle 12:16'da Dünya'ya en yakın mesafeden geçti.

Euronews'te yer alan habere göre NASA'nın hesaplamaları ile asteroitin saatte 54 bin km hızla Dünya'dan 5,6 milyon km uzaklıkta geçmesi öngörülmüştü.

Dünya ile Ay uzaklığının 15 katı olan bu mesafe astronomide "oldukça yakın" olarak değerlendiriliyor.

Gök taşının Dünya ile çarpışabileceği öngörülmüyordu. Fakat yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için "potansiyel olarak tehlikeli" kabul ediliyor.

CNEOS'a göre, NU13 asteroidin, bu yıl gezegenimize yaklaşacak olan en büyük 100 göktaşlarından biriydi. Gelecek 21 Mart'ta çapının 1,5 kilometreden fazla olduğuna düşünülen "2001 FO32" adlı asteroitin Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. 65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren asteroid ise 10 km genişliğindeydi.
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