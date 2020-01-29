Samanyolu Haber /Gündem / Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu? /29 Ocak 2020 17:22

Dev banka Türkiye’den çekiliyor mu?

Dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından birisi olan Londra merkezli HSBC, 1990 yılından beri faaliyet gösterdiği Türkiye'den çekilmeyi değerlendiriyor.

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HSBC, geçici CEO Noel Quinn döneminde maliyet azaltma programı kapsamında Türkiye’den çıkmayı planlıyor. Bankanın konu hakkında açıklama yapmadığı belirtiliyor.

HSBC’nin ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Sözcü’nün haberine göre dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri olan HSBC Grubu; bugün Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 65 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 800 ofisiyle hizmet veriyor. 

Türkiye’de 1990 yılından beri faaliyet gösteren banka, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı, bireysel bankacılık ve birikim yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.
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