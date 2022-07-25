Samanyolu Haber /Gündem / Dev bankada yeni bir işten çıkarma dalgası /25 Temmuz 2022 08:48

Dev bankada yeni bir işten çıkarma dalgası

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, pek çok çalışanın işten çıkarılmasını da içeren bir tasarruf paketini uygulamaya hazırlanıyor.

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İsviçre bankacılık devi Credit Suisse yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirketin tasarruf amacıyla aldığı kararla ilgili duyurunun ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.

İsviçre gazetesi Sonntags Zeitung tarafından bugün yayımlanan ve Bloomberg tarafından aktarılan habere göre, yönetim kurulunun üzerinde çalıştığı maliyet tasarrufu paketi ile ilgili tartışmalar ileri bir aşamaya taşındı.

İsmi açıklanmayan bir Credit Suisse kaynağının aktardığına göre tedbirler sonrası pek çok bankacı işinden olacak.

DEV BANKA KRİZLERLE UĞRAŞIYOR
Geçen ay, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse, ikinci çeyrek sonuçlarında Asya’daki müşterilerin çekilmesinden etkilendiğini duyurmuştu. Banka Asya yatırım bankacılığını tekrar yapılandıracağını ve bu süreçte çok sayıda işten çıkarma yapılacağını açıklamıştı.


Credit Suisse, geçen nisan ayında iflas eden Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4,7 milyar zarar açıklamış, banka ayrıca önceki aylarda fonlarını yönettiği Greensill nedeniyle de milyarlarca  dolar zarar etmişti.
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