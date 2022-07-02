Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev bankadan petrol fiyatları ile ilgili felaket uyarısı /02 Temmuz 2022 14:01

Dev bankadan petrol fiyatları ile ilgili felaket uyarısı

JPMorgan analistleri, G7 ülkelerinin Rus petrolüne dönük yeni yaptırımları durumunda varil fiyatının 380 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın analistleri, Rusya'nın ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına misilleme amacıyla ham petrol üretiminde kesinti yapabileceğini ve bu durumda petrolün varil başına fiyatının muazzam düzeyde artarak 380 dolara ulaşabileceğini söyledi.

‘RUSYA MİSİLLEME YAPABİLİR’

Almanya'nın haziranda ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin değerlendirileceği belirtilmişti.

Ancak uzmanlara göre olası bir tavan fiyatı uygulaması Rusya'nın ihracatı azaltarak cevap vermesine neden olabilir.

‘PETROL PİYASASI RUSYA'NIN TARAFINDA’

Bloomberg'in haberine göre, JP Morgan analistleri müşterilerine gönderdikleri notta, Moskova'nın sağlam mali pozisyonu göz önüne alındığında Rusya'nın, ekonomisine zarar vermeden günlük ham petrol üretimini 5 milyon varil düşürmeyi göze alabileceğini belirtti.

Söz konusu senaryo, dünyanın geri kalanı için felaket anlamına gelebilir. Uzmanlar günlük arzda 3 milyon varillik bir kesintinin Londra ham petrol fiyatlarını 190 dolara iteceğini, 5 milyon varillik kesinti durumundaysa fiyatın 380 dolara ulaşabileceğini yazdı.

Notta ayrıca, “Küresel petrol piyasasının sıkılığı Rusya'nın tarafında” ifadelerine yer verildi.

Yılbaşında 75 dolar seviyesinde olan brent tipi ham petrolün varil fiyatı halihazırda 111 dolar seviyesinde bulunuyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 225 ZAM

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı, yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.

JP Morgan’ın öngördüğü gibi felaket senaryosu gerçekleşirse, bu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının daha fazla artmasını da beraberinde getirecek.
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