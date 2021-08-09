Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev bir Türk şirketi daha battı /09 Ağustos 2021 16:52

Dev bir Türk şirketi daha battı

Tunçer Hunca, sahibi olduğu 200 milyon lira cirolu Hunca Kozmetik dahil 3 şirket için konkordato talep etti. Mahkeme önceki gün 3 aylık geçici mühlet verdi. Böylece, şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

SHABER3.COM

Mali darboğaz içine düşen firmalara bir tür 'koruma' sağlayan ve bu süreçte şirketlerin toparlanmasına imkan tanıyan konkordatoya 65 yıllık Hunca Kozmetik AŞ ile grup şirketleri Hunca Ambalaj AŞ ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama AŞ de başvurdu.

Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tunçer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istedi.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru 2 Ağustos günü yapıldı. Mahkeme yapılan başvuruyu 2 gün içinde karara bağladı. Mahkeme önceki gün üç şirkete ve sahiplerine yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre bu karar, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsıyor. 4 Kasım 2021’e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik 3 kişilik de komiser heyeti atandı. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.

Büyük kısmı bankalara

Hunca Kozmetik’in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000’in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz."

Kozmetikte ilklere imza attı

Ünlü kozmetik markasının temeli 1957’de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca'nın 2017'de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapması ile biliniyor.

Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy'de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev bir Türk şirketi daha battı Sonraki Haber >>

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:39