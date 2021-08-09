Dev bir Türk şirketi daha battı

Büyük kısmı bankalara





"Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000’in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz."





Kozmetikte ilklere imza attı





Mali darboğaz içine düşen firmalara bir tür 'koruma' sağlayan ve bu süreçte şirketlerin toparlanmasına imkan tanıyan konkordatoya 65 yıllık Hunca Kozmetik AŞ ile grup şirketleri Hunca Ambalaj AŞ ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama AŞ de başvurdu.Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tunçer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istedi.İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru 2 Ağustos günü yapıldı. Mahkeme yapılan başvuruyu 2 gün içinde karara bağladı. Mahkeme önceki gün üç şirkete ve sahiplerine yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre bu karar, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsıyor. 4 Kasım 2021’e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik 3 kişilik de komiser heyeti atandı. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.Hunca Kozmetik’in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek şunları kaydetti:Ünlü kozmetik markasının temeli 1957’de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca'nın 2017'de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapması ile biliniyor.Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy'de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.