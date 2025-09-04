Dev demir çelik firması da havlu attı

Ekonomim’in haberine göre, mahkemenin 29 Ağustos 2025 tarihli kararıyla, Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geçici mühlet kararı alındı. Bu kararla birlikte, şirketlerin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek ve işletmenin taşınmazları devredilemeyecek.





Mahkeme kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun 288/1 maddesi uyarınca konkordato sürecini resmen başlattı. Bu kapsamda, borçlu şirketler aleyhine yürütülen tüm icra, iflas ve haciz işlemleri 29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren durduruldu. İhtiyati tedbir ve haciz işlemleri de geçici mühlet süresince uygulanmayacak. Ancak, kanunda belirtilen imtiyazlı ve rehinli alacaklar bu tedbirlerin dışında tutuldu.





Türkiye’nin önde gelen demir çelik firmalarından Akay Grup, konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı vererek, şirketin faaliyetlerini düzenlemesine ve borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân tanıdı.Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Komiser, şirketlerin mali durumunu denetleyecek ve borçlularla alacaklılar arasında anlaşma sağlanması için çalışacak. Karara göre, alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecekler.