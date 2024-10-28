Samanyolu Haber /Spor / Dev derbi Galatasaray’ın! /28 Ekim 2024 23:00

Dev derbi Galatasaray’ın!

Galatasaray derbiden zaferle ayrıldı… Beşiktaş’ı sahasında ağırlayan sarı kırmızılılar dev maçı 2-1 kazandı. Aslan, hem namağlup liderliğini perçinledi hem de rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı. Cimbom en yakın rakibine 6 puan fark attı

SHABER3.COM

Süper Lig’in 10. Haftası dev bir derbiye sahne oldu… Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Derbide Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

4.dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

6.dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.

GOL DAVINSON’DAN GELDİ

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI DA TEMPOLUYDU

Karşılaşmanın ikinci yarısı da oldukça tempolu bir şekilde geçti… Siyah beyazlılar beraberlik için yüklenirken ev sahibi ekip ise boşluklardan yararlanıp pozisyonlar aradı.

OSİMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Galatasaray duran topta ikinci golü bulmayı başardı. 68. Dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada Osimhen, kale ağzında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

Beşiktaş’ın uzatma dakikalarında Muci ile bulduğu gol sadece skoru tayin etti ve maçı sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.

GALATASARAY HAFTAYI BAY GEÇECEK

Galatasaray bu galibiyetle puanını 28’e çıkarttı ve liderliğini sağlama aldı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar haftayı BAY geçerken Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

TUSAŞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.

29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev derbi Galatasaray’ın! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:21