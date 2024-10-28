Dev derbi Galatasaray’ın!

Beşiktaş’ın uzatma dakikalarında Muci ile bulduğu gol sadece skoru tayin etti ve maçı sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.





Süper Lig’in 10. Haftası dev bir derbiye sahne oldu… Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Derbide Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.4.dakikada Joao Mario'nun sağdan yaptığı ortada topla buluşan Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.6.dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi.13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.38. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutta, kaleci Muslera topu kurtardı.45. dakikada Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı da oldukça tempolu bir şekilde geçti… Siyah beyazlılar beraberlik için yüklenirken ev sahibi ekip ise boşluklardan yararlanıp pozisyonlar aradı.Galatasaray duran topta ikinci golü bulmayı başardı. 68. Dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada Osimhen, kale ağzında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.Galatasaray bu galibiyetle puanını 28’e çıkarttı ve liderliğini sağlama aldı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar haftayı BAY geçerken Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.