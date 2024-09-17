Dev derbi öncesi zirve el değiştirdi

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Trenyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşmayı zorlanmadan 3-1 kazanan Galatasaray, ligde 5'te 5 yaparak Fenerbahçe derbisi öncesi zirveyi ezeli rakibinden devraldı.



Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, üst üste geliştirdiği ataklarla Gaziantep FK kalesini zorladı. Barış Alper Yılmaz'ın 11. dakikada kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, 27. dakikada Yunus Akgün ile farkı ikiye çıkardı. Soyunma odasına 2-0 önde giren Galatasaray, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray, 76. dakikada Michy Batshuayi ile bir gol daha bularak farkı üçe çıkardı. Gaziantep FK, 81. dakikada Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı müthiş golle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından puanını 15 yapan Galatasaray, ligde zirveye oturdu. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.



AÇILIŞ BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN



Karşılaşmada ilk gol 11. dakikada son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz sağ çaprazdan şut açısı bulur bulmaz yaptığı yerden vuruşta top ağlara gitti. Barış Alper Yılmaz böylece ligde 4. golünü atarak Edin Dzeko'yu yakaladı.





YUNUS AKGÜN 1.5 YIL SONRA



Galatasaray, 27. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Dries Mertens'in yerden ortasında ön direkte topla buluşan Michy Batshuayi topuk pasında araka direkte Yunus Akgün'ü buldu. Topla buluşan Yunus Akgün yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yunus Akgün böylece 28 Ocak 2023 tarihinde Giresunspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmadan bu yana Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.





BATSHUAYI BOŞ GEÇMEDİ



Mauro Icardi'nin sakatlığı, Victor Osimhen'in statü gereği oynayamadığı maçta ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, Galatasaray'ın 3. golünü kaydetti. Gaziantep FK savunmasının geriden oyun kurmak isterken kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz ceza sahasının solundan içeri çevirdiği pasta arka direkte bomboş durumdaki Michy Batshuayi tek dokunuş ile topu ağlara gönderdi.





FURKAN SOYALP'TEN MÜTHİŞ GOL



Gaziantep FK, 81. dakikada Furkan Soyalp'ın kaydettiği müthiş golle farkı ikiye indirdi. Orta sahada Lucas Torreira'nın yaptığüı top kaybı sonrası kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan Soyalp, orta sahadan kaleye gönderdiği şutunda çok uzaklardan ağları havalandırarak şık bir gole imza attı. Furkan Soyalp'ın golü, Galatasaray taraftarlarından da alkış aldı.





YEDİ OYUNCU STATÜ GEREĞİ OYNAYAMADI



Erteleme maçı olduğu için Süper Lig'in 3. haftasından sonra transfer edilen futbolcular karşılaşmada görev yapamadı. Bu nedenle Galatasaray 3, Gaziantep FK 4 yeni futbolcusundan yararlanmadı. Galatasaray'da Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Victor Osimhen, Gaziantep FK'de ise Halil Dervişoğlu, David Okereke, Christopher Lungoyi ve Badou Ndiaye takımlarının kadrolarında yer alamadı.

