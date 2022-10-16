Dev derbide 4 gol ve 1 kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Son şampiyon Trabzonspor ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Mücadele de 4 gol sesi çıkarken takımlar ise 1'er puanla sahadan ayrıldı.





Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti.





Beşiktaş bu gole 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle karşılık vermiş oldu.





36. dakikada ise Trezeguet bordo mavilileri bir kez daha öne geçirdi: 1-2.





Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.





70. dakikada ise Cenk Tosun bulduğu golle skora tekrar dengeyi getiren isim oldu: 2-2





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.





Maçın 90+5. dakikasında ise Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.





Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a çıkartırken, Trabzonspor ise 18 puana yükseldi.















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