Samanyolu Haber /Spor / Dev derbide 4 gol ve 1 kırmızı kart /16 Ekim 2022 22:10

Dev derbide 4 gol ve 1 kırmızı kart

Son şampiyon Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Son şampiyon Trabzonspor ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadele de 4 gol sesi çıkarken takımlar ise 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş bu gole 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle karşılık vermiş oldu.

36. dakikada ise Trezeguet bordo mavilileri bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

70. dakikada ise Cenk Tosun bulduğu golle skora tekrar dengeyi getiren isim oldu: 2-2

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın 90+5. dakikasında ise Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a çıkartırken, Trabzonspor ise 18 puana yükseldi.



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