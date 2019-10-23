Dev derbinin hakemi belli oldu

27 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş – Galatasaray maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir – Trabzonspor maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.



Süper Lig’de haftanın programı şöyle:





25 Ekim 2019 Cuma 20:30 – Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü (Hakem: Koray Gencerler)

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 – Sivasspor – Antalyaspor (Hakem: Alper Ulusoy)

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:30 – Gaziantep FK – Alanyaspor (Hakem: Serkan Tokat)

26 Ekim 2019 Cumartesi 20:00 – Fenerbahçe – Konyaspor (Hakem: Ali Şansalan)

27 Ekim 2019 Pazar 14:00 – Yeni Malatyaspor – Kayserispor (Hakem: Zorbay Küçük)

27 Ekim 2019 Pazar 16:30 – Göztepe – Kasımpaşa (Hakem: Ümit Öztürk)

27 Ekim 2019 Pazar 16:30 – Gençlerbirliği – Denizlispor (Hakem: Halis Özkahya)

27 Ekim 2019 Pazar 19:00 – Beşiktaş – Galatasaray (Hakem: Mete Kalkavan)

28 Ekim 2019 Pazartesi 20:00 Başakşehir – Trabzonspor (Hakem: Ali Palabıyık)