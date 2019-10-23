Samanyolu Haber /Spor / Dev derbinin hakemi belli oldu /23 Ekim 2019 21:08

Dev derbinin hakemi belli oldu

Ligde haftanın programı açıklandı: Beşiktaş-Galatasaray maçında hakem Mete Kalkavan.Spor Toto Süper Lig’de 9. haftanın maç programı belli oldu.

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27 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş – Galatasaray maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir – Trabzonspor maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.
 
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

25 Ekim 2019 Cuma 20:30 – Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü (Hakem: Koray Gencerler)
26 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 – Sivasspor – Antalyaspor (Hakem: Alper Ulusoy)
26 Ekim 2019 Cumartesi  17:30 – Gaziantep FK – Alanyaspor (Hakem: Serkan Tokat)
26 Ekim 2019 Cumartesi 20:00 – Fenerbahçe – Konyaspor (Hakem: Ali Şansalan)
27 Ekim 2019 Pazar 14:00 – Yeni Malatyaspor – Kayserispor (Hakem: Zorbay Küçük)
27 Ekim 2019 Pazar 16:30 – Göztepe – Kasımpaşa (Hakem: Ümit Öztürk)
27 Ekim 2019 Pazar 16:30 – Gençlerbirliği – Denizlispor (Hakem: Halis Özkahya)
27 Ekim 2019 Pazar 19:00 – Beşiktaş – Galatasaray (Hakem: Mete Kalkavan)
28 Ekim 2019 Pazartesi 20:00 Başakşehir – Trabzonspor (Hakem: Ali Palabıyık)
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