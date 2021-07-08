Samanyolu Haber /Spor / Dev finalin hakemi belli oldu /08 Temmuz 2021 21:27

Dev finalin hakemi belli oldu

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers'un yöneteceği açıklandı. Dev karşılaşma 11 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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Karşılaşmada Kuipers’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak. UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.

İtalya, İspanya'yı 120 dakikası 1-1 biten maçta seri penaltılarla, İngiltere ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı uzatmalar sonrası 2-1 yenip adını finale yazdırmıştı. 

11 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Wembley'de oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.
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