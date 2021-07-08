Dev finalin hakemi belli oldu

Karşılaşmada Kuipers’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak. UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.







İtalya, İspanya'yı 120 dakikası 1-1 biten maçta seri penaltılarla, İngiltere ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı uzatmalar sonrası 2-1 yenip adını finale yazdırmıştı.





11 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Wembley'de oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.