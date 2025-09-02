Dev finans kuruluşu 'resesyon' dedi: Türk ekonomisi alarm veriyor!

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup'un ekonomistleri, Türkiye'de ikinci üç aylık dönemde açıklanan manşet büyüme verilerinin, ekonomik faaliyetlerdeki temel zayıflığı gizlediğini belirtti. Kurum, yılın ikinci yarısında ılımlı daralmalarla birlikte “hafif bir resesyon” öngördüklerini açıkladı.





'ÖNGÖRÜLEN DÜŞÜŞÜN HABERCİSİ NİTELİĞİNDE'

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, “Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam oluşturmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde” ifadelerini kullandı.