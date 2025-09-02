Samanyolu Haber /Gündem / Dev finans kuruluşu 'resesyon' dedi: Türk ekonomisi alarm veriyor! /02 Eylül 2025 14:22

Dev finans kuruluşu 'resesyon' dedi: Türk ekonomisi alarm veriyor!

Citigroup ekonomistleri, Türk ekonomisinde büyüme rakamlarının gerçek durumu gizlediğini belirterek yılın ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve hafif resesyon riskine dikkat çekti.

SHABER3.COM

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup'un ekonomistleri, Türkiye'de ikinci üç aylık dönemde açıklanan manşet büyüme verilerinin, ekonomik faaliyetlerdeki temel zayıflığı gizlediğini belirtti. Kurum, yılın ikinci yarısında ılımlı daralmalarla birlikte “hafif bir resesyon” öngördüklerini açıkladı.

'ÖNGÖRÜLEN DÜŞÜŞÜN HABERCİSİ NİTELİĞİNDE'
Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, “Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam oluşturmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev finans kuruluşu 'resesyon' dedi: Türk ekonomisi alarm... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:58