Samanyolu Haber /Spor / Dev futbol kulübünün Suudilere satılması konusunda yeni gelişme /30 Temmuz 2020 22:23

Dev futbol kulübünün Suudilere satılması konusunda yeni gelişme

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'ın Suudilere satılması konusunda yeni bir gelişme yaşandığı ifade ediliyor.

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Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu, PCP ve Reuben Brothers, Newcastle United'ı satın alma sürecinden çekildiler.

Bir süredir Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedilmişti. 340 milyon sterlin'lik satın alma işleminin tamamlanması beklenirken, anlaşmanın gerçekleşmediği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Newcastle United Futbol Kulübü'nü satın alma konusundaki ilgimizi üzülerek geri çekme kararı aldık. Öngörülemeyecek kadar uzun bir süreçte, yatırım grubu ile kulüp sahipleri arasındaki ticari anlaşmanın süresi doldu ve yatırımımız sonuçlanamadı. Özellikle gelecek sezonun başlayacağı koşullara ve yeni normlara ilişkin bir açıklık getirilemedi" ifadelerine yer verildi.
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