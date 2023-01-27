Samanyolu Haber /Teknoloji / Dev göktaşı dünyaya 3600 kilometre yaklaştı /27 Ocak 2023 09:21

Dev göktaşı dünyaya 3600 kilometre yaklaştı

Minibüs büyüklüğündeki 2023 BU, bugüne kadar Dünya'ya en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu. Asteroit, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı.

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2023 BU, TSİ 03.27'de Güney Amerika'nın en güneyindeki nokta yakınlarından geçti.

Asteroit böylece Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan çok daha fazla yaklaştı.

Asteroidi geçen hafta sonu Kırım'dan amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etmişti.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), asteroidin Dünya için tehlike oluşturmadığını açıklamıştı.

3,5 metreye 8,5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroit, Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde büyük bir yangın topu halinde parçalanacaktı.

2013'te Rusya'nın güneyinde Dünya'nın atmosferine çarpan Chelyabinsk adlı asteroidin çapı 20 metreye yakındı ve çarpmanın etkisiyle camları kıracak şiddette şok dalgaları yaratmıştı.

NASA'ya göre, 2023 BU'nun Dünya'ya bu kadar yaklaşması Güneş etrafındaki yörüngesinin kaymasına neden olacak.

Dünya'ya yaklaşmadan önce hemen hemen yuvarlak olan ve normalde 359 günde tamamladığı yörüngesinin, Dünya'nın yer çekimi kuvveti nedeniyle oval bir hal alacağı ve 425 günde tamamlayacağı belirtiliyor.



Dünya'ya yakın geçme ve zarar verme ihtimali olan büyük asteroitlerin çoğu tespit edilmiş durumda.

Dinozorların yok olmasına neden olan asteroidin çapının yaklaşık 12 kilometre olduğu sanılıyor.

Ancak çapı 150 metre kadar olan asteroitlerin ancak yüzde 40 kadarının ne kadar risk oluşturduğu belirlenebildi.

Bunların çarpması halinde bir şehir büyüklüğündeki alanlara zarar vermesi söz konusu olabilir.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Profesör Don Pollacco, Dünya yörüngesinden geçen ve henüz keşfedilmemiş asteroitler olduğunu ve 2023 BU'nun da yakın zaman önce keşfedildiğini ama bu keşiften önce belki de binlerce kez bu yörüngeden geçmiş olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"2023 BU'nun bileşimine bağlı olarak, bu asteroidin Dünya yüzeyine ulaşması mümkün değil; dolunaydan daha parlak şekilde bir ateş topu gibi atmosferde yanacaktır."

"Ancak atmosfere girebilecek ve büyük hasara yol açabilecek henüz keşfedilmemiş pek çok asteroit olabilir."
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