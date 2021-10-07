Dev İngiliz kulübü Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı.





Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. İngiltere Premier Ligi, satışı onayladı.





Kulüp yönetiminde yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı belirtildi.





Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman'ın İngiliz devi için gelecek sezon 1,5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planladığı iddia edildi.





14 yıldır Newcastle United'ın sahibi olan Mike Ashley, kulübe başarı kazandıramaması nedeniyle eleştiriliyordu.





Salı günü Newcastle United taraftarları arasında yapılan bir ankete göre taraftarların yüzde 93'ünün satışa destek veriyordu.





Uluslararası Af Örgütü'nden tepki





Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suudi Arabistan yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle anlaşmaya tepki göstermişti.





Örgütün İngiltere'deki yöneticisi Sacha Deshmukh, anlaşma haberlerinin kamuoyunun gündemine gelmesiyle birlikte Suudi yetkililerin "korkunç insan hakları ihlallerini, futbolla temize çıkarmaya çalıştıklarını" söylerken, şu ifadeleri kullandı:





"St James' Park'ın (Newcastle United'ın stadı) Suudi mülkiyeti, futbolla ilgili olduğu kadar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve hükümetinin imaj yönetimiyle de ilgili."





Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig'in sahiplerinin ve yöneticilerinin kulüp devir süreçlerini, insan haklarını da ele alacak şekilde güncellemesini istiyor.