Samanyolu Haber /Spor / Dev İngiliz kulübü Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı /07 Ekim 2021 22:18

Dev İngiliz kulübü Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden birisi olan Newcastle United'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. İngiltere Premier Ligi, satışı onayladı.

Kulüp yönetiminde yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı belirtildi.

Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman'ın İngiliz devi için gelecek sezon 1,5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planladığı iddia edildi.

14 yıldır Newcastle United'ın sahibi olan Mike Ashley, kulübe başarı kazandıramaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Salı günü Newcastle United taraftarları arasında yapılan bir ankete göre taraftarların yüzde 93'ünün satışa destek veriyordu.

Uluslararası Af Örgütü'nden tepki

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suudi Arabistan yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle anlaşmaya tepki göstermişti.

Örgütün İngiltere'deki yöneticisi Sacha Deshmukh, anlaşma haberlerinin kamuoyunun gündemine gelmesiyle birlikte Suudi yetkililerin "korkunç insan hakları ihlallerini, futbolla temize çıkarmaya çalıştıklarını" söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"St James' Park'ın (Newcastle United'ın stadı) Suudi mülkiyeti, futbolla ilgili olduğu kadar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve hükümetinin imaj yönetimiyle de ilgili."

Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig'in sahiplerinin ve yöneticilerinin kulüp devir süreçlerini, insan haklarını da ele alacak şekilde güncellemesini istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev İngiliz kulübü Suudi Arabistan öncülüğündeki... Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:22