Samanyolu Haber /Dünya / Dev iPhone üreticisi maske üretimine başladı /07 Şubat 2020 19:47

Dev iPhone üreticisi maske üretimine başladı

Çin'de Apple'a iPhone'ları üreten dünyanın en büyük elektronik imalat şirketi Foxconn, koronavirüs salgınının ardından maske üretimine başlayacağını açıkladı.

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Salgından sonra maskeye ilginin arttığı ve Çin'de fabrikaların talebi karşılayamadığı belirtiliyor.Şirketin sosyal medya platformu WeChat'teki mesajında bu ayın sonuna kadar günde iki milyon adet maske üretimin hedeflendiği belirtilerek "Salgınla mücadele her saniye değerli. Ne kadar erken önlem alırsak, salgını o kadar çabuk atlatabiliriz" denildi.

Açıklamada, "Maske üretimi sadece şirketimizin en büyük kurumsal sorumluluğu değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk" ifadesi yer aldı.BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Foxconn'un Şenzhen'deki dev fabrikasında maskeler için deneme üretimine başladığı haber veriliyor.

Şirket, fabrikalarında muhtemel koronavirüs vakalarını tespit etmek için yeni nesil bir kızılötesi termometre kullanmaya başlayacağını da açıkladı.iPhone'ların yanında iPad, Kindle ve PlayStation cihazlarını da üreten şirket, salgın nedeniyle fabrikalarının çoğunda üretime ara vermişti.

Haberde aktarılana göre Foxconn şimdi, üretime yeniden başlayabilmek için Çin makamlarından izin istedi.Uzmanlar salgında karantinalar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 10 oranında düşebileceğini, özellikle iPhone'un son modeli iPhone 11'lere talebin karşılanmasında sorun yaşanabileceğini söylüyor.
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