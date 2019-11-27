Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz vurdu, üretime ara verdi /27 Kasım 2019 11:53

Kriz vurdu, üretime ara verdi

Otomobil satışları yarı yarıya düşerken, önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, üretime geçici süreli ara vereceğini bildirdi.

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Goodyear, Adapazarı fabrikasında 3, İzmit fabrikasında ise 15 gün üretime ara verecek.

Konuya ilişkin Goodyear tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: “Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar  15 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”

Firma 2008 yılında ve 2009 krizinde de üretime ara vermişti.
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