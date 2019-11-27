Kriz vurdu, üretime ara verdi

Goodyear, Adapazarı fabrikasında 3, İzmit fabrikasında ise 15 gün üretime ara verecek.







Konuya ilişkin Goodyear tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: “Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar 15 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”





Firma 2008 yılında ve 2009 krizinde de üretime ara vermişti.