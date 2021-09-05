Dev maçta büyük kaos

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.



Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.



Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.





OLAY:



Brezilya Sağlık Kurulu; Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istemişti.



Dev maç askıya alınırken, Arjantin Büyükelçisi'nin stadyuma giriş yaptığı öğrenildi.



CONMEBOL, karşılaşmanın askıya alındığını ve maç raporunun FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceğini açıkladı.

ARJANTİN, BREZİLYA'YI FİFA'YA ŞİKAYET EDİYOR



Arjantinli yöneticiler Brezilya Hükümeti ve sağlık kurumunu FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurdular.



Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girerek Brezilya-Arjantin maçını durdurmaları üzerine Arjantin Milli Takımı'ndan ilk tepki geldi. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Neden maç başladıktan sonra sahaya girdi Brezilyalı yetkililer? Neden maç öncesi bizimle doğru dürüst konuşmadılar. Bu bir sabote" dedi. Takım kaptanı Messi de "Takım 3 gündür Brezilya'da şimdi mi karantina kararı alındı" diyerek tepki gösterdi.



Arjantinli yöneticiler de Brezilya Hükümeti'ni ve sağlık kurumunu FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurdular.

