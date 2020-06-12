Dev marka, 1200 şubesini kapatıyor

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho gibi ünlü giyim markalarını barındıran İnditex, korona virüsün etkisiyle tarihinde ilk kez zarar açıklamasının ardından 1200’den fazla küçük mağazasını kapatma kararı aldı.







İLK KEZ ZARAR AÇIKLADI





Tekstil devi, 1 Şubat ile 30 Nisan’ı kapsayan ilk çeyrekte 409 milyon avro ile tarihindeki ilk zararını açıkladı. İnditex’in satışlarının salgın nedeniyle yüzde 44 düştüğü belirtildi. Şirket, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde 734 milyon avro kar elde etmişti.





YATIRIM ALANI DEĞİŞTİRİYORLAR





İnditex, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini açıkladı. Önümüzdeki 3 yıl içinde ise 1 milyar avroluk yatırımla e-ticareti ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı. Mağazaların teknolojik alt yapıları için ise 1,7 milyar avro harcayacak. İnditex’in CEO’su Pablo Isla, dünyanın dört bir yanından online erişimle günün her saatinde müşterilerine ulaşmayı, kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.