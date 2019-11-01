Samanyolu Haber /Gündem / Dev markadan konkordato başvurusu... /01 Kasım 2019 22:26

Dev markadan konkordato başvurusu...

Türkiye'nin sektöründe önde gelen markalarından olan ve 150’ye yakın mağazası bulunan Kemal Tanca, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

SHABER3.COM

Türkiye’de 150’ye yakın mağazası bulunan Kemal Tanca markası da konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. 

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

KONKORDATO İÇİN RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme geçici konkordato talebinin en kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması için bilirkişiye bir günlük süre içinde ön rapor tanzim etmesine, gelen rapor doğrultusunda da konkordato için geçici mühlet verilip verilmeyeceğine karar verdi. (Sözcü)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev markadan konkordato başvurusu... Sonraki Haber >>

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:45