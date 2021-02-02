Kayyım dev markaları sattı

İngiltere'nin önde gelen online giyim eşyası, moda perakencisi Asos, Arcadia Group'un Topshop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını kayyım karafından 265 milyon sterlin karşılığında satın aldı.





Tamamını nakit olarak alan Asos, Arcadia’nın mağazalarını ise devralmayacak.





ARCADIA’NIN MİLYONLARCA STERLİN BORCU VARDI





Sir Philip’in sahibi olduğu Arcadia’nın borçları sebebiyle 13 binden fazla çalışanın işi de riske girmişti. Arcadia, Covid-19 ile birlikte çöken en büyük kurumsal firmalardan biri oldu.





Asos Genel Müdürü Nick Beighton “TopShop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını almaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu ikonik markaların satın alınması Asos ve müşterilerimiz için son derece heyecan verici. Bu girişim stratejilerimizi hızlandırmamıza imkân sağlayacak." dedi.





Beighton, "Koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi olarak büyümenin merkezinde olduk. Tasarım, pazarlama, teknoloji ve lojistik uzmanlığımızla İngiltere ve dünyadaki en önemli stratejik perakendecilerden olacağız.” dedi.



