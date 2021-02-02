Samanyolu Haber /Ekonomi / Kayyım dev markaları sattı /02 Şubat 2021 11:58

Kayyım dev markaları sattı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hazır giyim sektöründe de taşları yerinden oynattı.

SHABER3.COM

İngiltere'nin önde gelen online giyim eşyası, moda perakencisi Asos, Arcadia Group'un Topshop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını kayyım karafından 265 milyon sterlin karşılığında satın aldı.

Tamamını nakit olarak alan Asos, Arcadia’nın mağazalarını ise devralmayacak.

ARCADIA’NIN MİLYONLARCA STERLİN BORCU VARDI

Sir Philip’in sahibi olduğu Arcadia’nın borçları sebebiyle 13 binden fazla çalışanın işi de riske girmişti. Arcadia, Covid-19 ile birlikte çöken en büyük kurumsal firmalardan biri oldu.

Asos Genel Müdürü Nick Beighton “TopShop, Topman, Miss Selfridge ve HIIT markalarını almaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu ikonik markaların satın alınması Asos ve müşterilerimiz için son derece heyecan verici. Bu girişim stratejilerimizi hızlandırmamıza imkân sağlayacak." dedi. 

Beighton, "Koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi olarak büyümenin merkezinde olduk. Tasarım, pazarlama, teknoloji ve lojistik uzmanlığımızla İngiltere ve dünyadaki en önemli stratejik perakendecilerden olacağız.” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kayyım dev markaları sattı Sonraki Haber >>

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:38