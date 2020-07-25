Dev Market zinciri konkordatoya başvurdu

46 mağazası bulunan Beğendik ve 12 mağazası bulunan Real için iflas erteleme başvurusu yapıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ. ve Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. için yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici süre verdi.







Mahkeme, tedbir kararı vererek, şirketleri hacizlere karşı korumaya aldı. Mahkemenin tedbir kararı ile birlikte kayyum ataması da yapıldı.





Mahkemeye yapılan başvuruda, şirketlerin yaşadığı sıkıntıların kaynağında, ekonomide yaşanan olumsuzlukların olduğu kaydedildi.





Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.





Beğendik, Real Türkiye’yi 2014 yılında bünyesine kattı. Real’in altısı İstanbul’da, dördü Ankara’da, birer tane de İzmit, Konya ve Antalya’da olmak üzere toplam 12 mağazası bulunuyor. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre yalnızca Real mağazalarında çalışan kişi sayısı bin 720.





Real'i alan Beğendik, birçok işçiyi tazminatsız işten atmıştı. İşçiler tazminatlarını alabilmek için uzun süre eylem yapmışlardı.





Beğendik ise 1986 yılında Kayseri'de kurulan ve 1993 yılında Ankara Kocatepe'deki mağazasını açarak büyümeye başlayan bir firma.





Real'i alarak İstanbul pazarına giren Beğendik’in geçmişte de İstanbul’a girme hamlesi olmuş ancak 1996’da girdiği İstanbul pazarından koşullar uygun olmadığından 2002’de çekilmek zorunda kalmıştı.





Beğendik, 1993 yılında Ankara Kocatepe mağazasını hizmete açarak büyümeye başlamıştı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor.





1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.





Üç şirketi için iflas erteleme isteyen Beğendik, daha önce de benzer zorlu bir süreç yaşamıştı. 2007 yılında Beğendik Mağaza İşletmeleri Tic. Ve San. A.Ş. için Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı vermişti.

Şirketin 2002/176 numaralı iflas kararını Yargıtay da onadı. Şirket tasfiye masasına devredildi.





Şirket bu süreçte tüm alacaklılarını borçlarını ödemeyi sürdürdü. Yeniden faaliyetlerini sürdürmek isteyen şirket, iflas erteleme kararının kaldırılmasını istedi. Şirket avukatı Ayşe Duygu Özalp’in de girişimiyle, iflas müdürlüğü, mahkemeye talepte bulundu. Ticaret mahkemesi Ekim 2009’da şirket için verilen iflas kararını kaldırdı. Beğendik bu kararla birlikte yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başladı.