Samanyolu Haber /Teknoloji / Dev sızıntıya rekor ceza: Ünlü oyun platformunun başı belada /16 Kasım 2024 15:15

Dev sızıntıya rekor ceza: Ünlü oyun platformunun başı belada

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Twitch platformunda yaşanan büyük çaplı veri ihlali sonrası harekete geçerek kapsamlı bir inceleme başlattı.

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Twich'te yaklaşık 125 GB’lık veri sızıntısının gerçekleştiği iddiaları üzerine KVKK tarafından yapılan incelemede, platformun gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ve ihmalkar davrandığı ortaya çıktı.

VERİ GÜVENLİĞİNDE BÜYÜK AÇIK TESPİT EDİLDİ

KVKK’nın incelemesi sonucunda, Twitch’in sistemdeki güvenlik açıklarını gidermede yeterince özen göstermediği belirlendi. Ayrıca, veri ihlalinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirlerin ihlalden önce alınmadığı tespit edildi. Platformun, risk ve tehdit değerlendirmelerinde yetersiz kaldığı da raporlandı.

TÜRKİYE'DE 35 BİN 274 KULLANICI ETKİLENDİ

Söz konusu ihlalden Türkiye'de yaşayan 35 bin 274 kişinin etkilendiği açıklandı. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırılması, veri güvenliği konusundaki yetersiz önlem alındığını ortaya çıkardı.

TWİCH'E REKOR CEZA

KVKK, Twitch’in hukuka aykırı şekilde hareket ettiği ve uygun güvenlik düzeyini sağlayacak önlemleri almadığı gerekçesiyle platforma toplam 2 milyon lira idari para cezası verdi.

KVKK, Twitch platformuna, "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" nedeniyle 1 milyon 750 bin lira ceza verirken, platformun veri ihlaline ilişkin bildirimde bulunulmamasından dolayı da 250 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon lira idari para cezası verdi.
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