Dev teknoloji mağazaları konkordato ilan etti

Daha önce tüketicilerin şikayet ettiği teknoloji mağaza zincirinden konkordato haberi geldi. Shiftdelete'ın haberine göre İstanbul Bilişim konkordato ilan etti.







Türkiye’deki faaliyetlerine 2002 yılında başlayan şirket bir süredir stok sorunu ile gündemdeydi. Kullanıcılar sipariş verdiğinde ürünlerini teslim alamazken, siparişi iptal ederek para iadesi istediklerinde ödemenin yapılmadığını dile getiriyor.





Sitede yer alan haberde şirketin konkordato ilan ettiği belirtildi.





Haberde, İstanbul Bilişim şirketinin açıklamasına da yer verildi:





"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, Türkiye genelinde e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardın dan tüm dünyayı saran Covit-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır, bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.





Konuya vakıf olmayan tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir panik içerisinde firmamız aleyhine haksız bir takım yaptırımlar sağlanması için icra vs.. gibi süreçleri kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizide yitirmemize neden olmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.





Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir.





İstanbul Bilişim , %100 milli sermayeli bir Türk markasıdır. Konkordato başvurumuza aldığımız tedbir kararı ile yeniden yapılandırma sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Yeniden yapılandırma sürecimizin hedefi, tüm çalışanlarımız, finans sektöründe birlikte hareket ettiğimiz partnerlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin çıkarlarını koruyarak şirketimizin varlığını sürdürmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmaktır.





Şirketimizin kaynakları yaşadığımız geçici likidite zorluğunu aşmaya fazlası ile yeterlidir. Bu süreç, markamızın yaşadığı zorlukları geride bırakarak, İstanbul Bilişim’i sağlam adımlarla ileri doğru taşıyacaktır. İstanbul Bilişim’in hedefi, markamıza olan güveni ve yaratılan müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmektir. Bu amaçla başlattığımız yeniden yapılandırma bilgisini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyoruz.





Geçici süreli bu durumu iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin anlayış ve destekleri ile geride bırakacağımıza ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inancımız tamdır. İstanbul Bilişim, perakende sektörünün %100 milli sermayesi ile müşterilerine ve sektöre hizmet etmeye devam edecektir. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen tüm İstanbul Bilişim ailesi ve dostlarına teşekkürü bir borç biliriz."