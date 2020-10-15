Dev teknoloji mağazası iflas etti

Daha önce konkordato ilan eden İstanbul Bilişim'in bu süreyi uzatma talebi kabul edilmedi.







İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi) konkordato ve kesin mühlet verilmesi talebini reddederek, iflasına hükmetti.





Bundan sonraki süreçte, mağdur olan müşterilerin iflas masasına kayıt olması gerektiği belirtiliyor.





Firma konkordato ilan etmesine rağmen internet üzerinden satışa devam ediyordu. 2018 yılı öncesinde güvenilir bir şekilde alışveriş yapılabilen İstanbul Bilişim'in, Türk asıllı Alman yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alındıktan sonra her geçen gün geriye gitmeye başladığı ifade ediliyordu.





Kullanıcılar sipariş verdiğinde ürünlerini teslim alamazken, siparişi iptal ederek para iadesi istediklerinde ödemenin yapılmadığını söylüyordu.





Şirket sahipleri hakkında dolandırıcılık davası açılmıştı.





İstanbul Bilişim’in açtığı konkordato davasına bin 100’e yakın tüketici müdahil olmuştu. Bu rakam, bu zamana kadar açılan konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayda girmişti. Dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para toplamıştı.