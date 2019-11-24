Kriz onları da vurdu: Dev tersane iflas etti Ünlü pideci konkordato ilan etti

İnşaattan sağlığa, gıdadan giyime hemen hemen bütün sektörlerden konkordato ve iflas ilanı haberleri gelmeye devam ediyor. Son iflas haberi dev bir tersaneden geldi.
Kocaeli'de faaliyet gösteren Altıntaş Mermer ve Tersanecilik A.Ş., iflas etti. Üretimini durdurduktan sonra iflasını açıklayan dev fima ticari faaliyetlerine son verdi.
Yerel Enkocaeli'nin haberine göre Kocaeli 3. İcra Dairesi'nin kararı şöyle:
"Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazıılı dosyasından sürdürülmekte olan iflas tasfiyesinde iflas masasınageç müracaat eden 139,140,141,142 de kayıtlı alacaklar hakkında iflas idaresi üyeleri tarafından inceleme tamamlanmış olup, İİK'nun206 ve 207. Maddeleri uyarınca iflas idaresince tanzim edilen EK SIRA CETVELİ incelenmek üzere iflas dairesine bırakılmıştır.
Sıraya dair şikayetlerin ilan tarihinden itibaren ( 7 ) gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına dair itiraz ve şikayetlerin de ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içerisinde Ticaret Mahkemesi'ne yapılmalıdır.
Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların 2. Alacaklılar toplantısına katılabilmeleri için reddedilen miktar ile ilgili kayıt-kabul davası açtıkları Asliye Ticaret Mahkemesi'nden toplantıya katılma kararını ibraz etmeleri gerekmektedir.
İİK'nun 232,234 ve 235. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur."
Öte yandan Ege'nin ünlü pidecisi de konkordato ilan etti.
Sonkale İzmir'in haberine göre yaklaşık 35 yıl önce, 3 masa ile Bornova'dan yola çıkan, ardından İzmir ve Aydın başta olmak üzere 5 kentte 20'ye yakın şube açan Kırçiçeği Restoran, konkordato ilan etti.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kırçiçeği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile patronlar Kemal İpbaş ve Osman İpbaş hakkında 13 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "3 aylık geçici mühlet" kararı verdi.
Mahkeme ayrıca, şirket ve patronlara ait mali tabloları incelemek üzere 4 ayrı konkortado komiseri atadı.
Bir süredir zor günler geçiren firmadan gelen haber, sektörde şaşkınlık yarattı. 800'ün üzerinde çalışanı bulunan Kırçiçeği'nin Genel Müdürlüğü görevini patron Kemal İpbaş'ın kızı Meryem Dilşad İpbaş yürütüyordu.
Sosyal projelere desteğiyle bilinen Kırçiçeği, KİTVAK'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta konuk evi yapımına katkılarıyla da gündeme gelmişti. Kırçiçeği Restoran, 2017 yılında ise yüksek kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkı ve başarılarından dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.
İstanbul'un gözde semtlerinde de şubeleri bulunan Kırçiçeği, 1.5 milyon dolarlık yatırımla ABD'nin Dallas kentinde şube açacağını duyurmuştu. Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, “ABD projesi yurtiçinde 5- 10 şube açmaya bedel” demişti.
Aydın Karacasu'lu İpbaş ailesi, 2020'ye kadar hedeflerinin en az 30 mağaza olduğunu dile getirmişti.