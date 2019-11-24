Kriz onları da vurdu: Dev tersane iflas etti Ünlü pideci konkordato ilan etti

İnşaattan sağlığa, gıdadan giyime hemen hemen bütün sektörlerden konkordato ve iflas ilanı haberleri gelmeye devam ediyor. Son iflas haberi dev bir tersaneden geldi.







Kocaeli'de faaliyet gösteren Altıntaş Mermer ve Tersanecilik A.Ş., iflas etti. Üretimini durdurduktan sonra iflasını açıklayan dev fima ticari faaliyetlerine son verdi.





Yerel Enkocaeli'nin haberine göre Kocaeli 3. İcra Dairesi'nin kararı şöyle:

"Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazıılı dosyasından sürdürülmekte olan iflas tasfiyesinde iflas masasınageç müracaat eden 139,140,141,142 de kayıtlı alacaklar hakkında iflas idaresi üyeleri tarafından inceleme tamamlanmış olup, İİK'nun206 ve 207. Maddeleri uyarınca iflas idaresince tanzim edilen EK SIRA CETVELİ incelenmek üzere iflas dairesine bırakılmıştır.

Sıraya dair şikayetlerin ilan tarihinden itibaren ( 7 ) gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına dair itiraz ve şikayetlerin de ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içerisinde Ticaret Mahkemesi'ne yapılmalıdır.

Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların 2. Alacaklılar toplantısına katılabilmeleri için reddedilen miktar ile ilgili kayıt-kabul davası açtıkları Asliye Ticaret Mahkemesi'nden toplantıya katılma kararını ibraz etmeleri gerekmektedir.

İİK'nun 232,234 ve 235. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur."













Öte yandan Ege'nin ünlü pidecisi de konkordato ilan etti.