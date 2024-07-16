Dev transfer: Mbappe resmen Real Madrid'de!

Kylian imza töreninin ardından taraftarın önüne çıkacak. 80 binden fazla taraftarının katılmasının beklendiği imza töreni için çıkan tüm biletler tükendi. Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.





Marca'nın haberine göre Real Madrid, 5 yıl sözleşme imzalayacak olan Kylian Mbappe'ye 50 milyon Euro imza parası ödeyecek. Yıldız futbolcunun yıllık maaşının ise 15-20 milyon Euro arasında olması bekleniyor.





Futbolseverlerin merakla beklediği transfer nihayet gerçekleşti... PSG ile yollarını ayıran Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e katıldı. Real Madrid, yıllardır peşinde olduğu Kylian Mbappe'yi sonunda kadrosuna katmayı başardı. İspanyol devi, PSG ile sözleşmesini yenilemeyen Fransız yıldızla 5 yıllık anlaşma sağlandığını haziran ayının başında duyurmuştu.Fransız yıldızın transferi uzun yıllardır konuşuluyordu. Real Madrid Fransız yıldızı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol devi için sağlık kontrolünden geçen Kylian Mbappe Santiago Bernabue'ya giderek başkan Florentino Perez ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.Kylian Mbappe, transferinin duyurulmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan şu açıklamayı yapmıştı: "Bir rüya gerçek oldu. Hayalimdeki kulübe katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum Madridistalar! İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid...''