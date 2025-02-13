Dev uçak gemisi, 'Beşiktaş'a çarptı

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Çarşamba akşamı Akdeniz'de seyir halindeyken Panama bayraklı 'Beşiktaş-M' adlı ticari yük gemisiyle çarpıştı.



Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu'nun resmi internet sitesi üzerinde yer alan açıklamada, kazanın yerel saatle 23:46'da, Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterdiği sıra gerçekleştiği belirtildi.



Kazanın uçak gemisine herhangi bir "tehlike" oluşturmadığının altı çizilirken, olayın araştırıldığı bilgisine yer verildi.



Açıklamada, 'Beşiktaş-M' adlı ticari yük gemisinin akıbetine ilişkin hiçbir detay yoktu.



Anadolu Ajansı'nın (AA) aktarımına göre, 'Beşiktaş-M', 2003 yılında inşa edilmiş, Panama bayraklı bir ticari yük gemisi.