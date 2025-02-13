Samanyolu Haber /Dünya / Dev uçak gemisi, 'Beşiktaş'a çarptı /13 Şubat 2025 22:07

Dev uçak gemisi, 'Beşiktaş'a çarptı

'Beşiktaş-M' adlı ticari yük gemisinin Panama bayraklı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Çarşamba akşamı Akdeniz'de seyir halindeyken Panama bayraklı 'Beşiktaş-M' adlı ticari yük gemisiyle çarpıştı.

Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu'nun resmi internet sitesi üzerinde yer alan açıklamada, kazanın yerel saatle 23:46'da, Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterdiği sıra gerçekleştiği belirtildi.

Kazanın uçak gemisine herhangi bir "tehlike" oluşturmadığının altı çizilirken, olayın araştırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 'Beşiktaş-M' adlı ticari yük gemisinin akıbetine ilişkin hiçbir detay yoktu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktarımına göre, 'Beşiktaş-M', 2003 yılında inşa edilmiş, Panama bayraklı bir ticari yük gemisi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev uçak gemisi, 'Beşiktaş'a çarptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:09