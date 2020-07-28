Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev yatırım bankası altın tahminini açıkladı /28 Temmuz 2020 19:47

Dev yatırım bankası altın tahminini açıkladı

Dünyada ve Türkiye'de altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık ons altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.

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ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD reel faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle ve güvenli liman altına yönelimi artıracak ortamın oluşmasıyla 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün bin 980 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü.
 
Goldman Sachs, “Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz” dedi.Yatırım bankası aynı zamanda doların rezerv para birimi olarak ömrüne dair endişelerin de baş göstermeye başladığını belirtti.

Yıl başında 290 TL olan gram altın fiyatları, bugün 437 TL’yi gördü. 
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