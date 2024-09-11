Dev zarar: Yandaş iş insanları için bir kez daha 'pamuk eller cebe'!

AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü'nde büyük bir zarar tespit edildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın açıklamalarına göre, köprüde araç geçiş garantileri hedefe ulaşmadı.







ARADA YÜZDE 80'LİK FARK

2023-2024 döneminde garanti edilen araç geçiş sayısı 16 milyon 425 bin olarak belirlendi. Ancak gerçekleşen araç geçiş sayısı yalnızca 3 milyon 336 bin oldu. Bu da yüzde 80'lik bir fark olduğunu gösteriyor. Hazine, garanti edilen geçiş sayısına ulaşılmadığı için şirkete ödeme yapacak.





ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ VE GARANTİLER

Çanakkale Köprüsü’nün açılışı 18 Mart 2022'de yapıldı. Araç geçiş ücreti 15 Euro + KDV olarak belirlendi ve Avrupa Birliği enflasyon farkına göre ayarlanıyor. Günlük araç geçiş garantisi ise 45 bin adet olarak açıklandı.





HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Yavuzyılmaz, Hazine’nin şirkete ödeyeceği garanti tutarını açıkladı. Hesaplama, hedeflenmeyen araç geçiş sayısı ile garanti edilen araç geçiş ücreti üzerinden yapılıyor. Gerçekleşen araç geçiş sayısı ise Hazine’nin payını belirliyor. Bu tablo, köprüdeki büyük zararın nasıl oluştuğunu ortaya koyuyor.