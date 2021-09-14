Samanyolu Haber /Gündem / DEVA’dan muhalefete mutabakat mesajı /14 Eylül 2021 20:00

DEVA’dan muhalefete mutabakat mesajı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen partilerin iş birliğinin, anayasa değişikliğinin de önünü açacağını belirtti. DEVA, CHP ve İYİ Parti ile bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde üç yılı geride bıraktı. İktidar ile muhalefetin 2023 seçimi için hazırlıklarını hızlandırdığı bugünlerde, muhalefet cephesi parlamenter sisteme dönüş için en geniş katılımlı mutabakatı oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor.

Meclisi güçsüz kıldığı ve ülkede "tek adam rejimi" yarattığı gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geçişi savunan CHP ve İYİ Parti, bu konuda AKP’den kopan eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nin de tam desteğini kritik önemde görüyor.

CHP ve İYİ Parti ile bu konuda kurdukları "temas grupları"nın düzenli olarak çalıştığını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bu çalışmaların en geniş mutabakat zeminiyle ve belli ilkelerde birliktelikte sonuçlanmasının 2023 seçimine giderken halka, "daha net ve samimi mesaj" vermek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

"Güçlü meclis istiyoruz"

Babacan, partisinin İYİ Parti ile CHP’nin öncülüğündeki ittifaka katılım konusunda herhangi bir karar almadığını belirtirken, "Parlamenter sistem üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu çalışmada çok detaya girmek de doğru değil. Ortak anlayış, güçlü meclis diyoruz. Eğer samimiysek, ortak yürüttüğümüz çalışmalarla geniş tabanlı bir mutabakat zemini oluştururuz" ifadesini kullandı.

Partisinin sosyal politikalar alanı için öngördüğü düzenlemeleri basın toplantısı ile açıklayan Babacan, gazetecilerin soruları üzerine ittifaklara yaklaşımları ve parlamenter sisteme geçiş konusundaki düşünceleri hakkında bilgi verdi.

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen tüm muhalefet partilerinin bunun için Türkiye’de bir anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğinin de farkında olduğunu anlatırken, bir ya da iki partinin anayasayı değiştirecek güce sahip olmadığını, geniş bir katılımın şart olduğunu dile getirdi.
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