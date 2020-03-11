Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Holding’ten açıklama: Siyasi partilerle ilgimiz yok /11 Mart 2020 16:12

DEVA Holding’ten açıklama: Siyasi partilerle ilgimiz yok

Ali Babacan’ın partisinin ismini DEVA olarak açıklaması

SHABER3.COM

Ali Babacan’ın tanıttığı yeni partinin isminin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olduğunu açıklaması bazı karışıklıklara da sebep oluyor 

Konuyla ilgili DEVA Holding’ten yapılan açıklama şöyle:

DEVA Holding A.Ş. 1958 yılında İstanbul’da kurulmuş, halka açık bir Türk şirketidir. 

62 yıldır Türkiye’de sağlık alanında “DEVA” ismi ve markası ile faaliyet göstermekte olan şirketimiz hali hazırda yerli üretim yapan 3 üretim tesisi, 2400 kişiye sağladığı istihdam ve 50’ye yakın ülkeye ihracat ile ülkemize hizmet etmektedir. Şirketimiz Türk ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk vatandaşlarından oluşan şirketimizin ‘yabancı’ bir şirket olduğundan bahsedilmesi bizi üzmüştür.

Philipp Daniel Haas, 15.08.2016 tarihinde, sağlık ve ilaç sektöründe yapmış olduğu yatırımlar ve ülkemize sağladığı faydalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş, yatırımları ile Türkiye’ye fayda sağlamaya devam etmekte olan bir iş adamıdır.

DEVA Holding A.Ş. ve Philipp Daniel Haas’ın hiçbir siyasi parti ile bağlantısı bulunmamaktadır.

DEVA Holding A.Ş. vekili Aytaç Aysuna Erden.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEVA Holding’ten açıklama: Siyasi partilerle ilgimiz yok Sonraki Haber >>

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:57