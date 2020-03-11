DEVA Holding’ten açıklama: Siyasi partilerle ilgimiz yok

Ali Babacan’ın tanıttığı yeni partinin isminin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olduğunu açıklaması bazı karışıklıklara da sebep oluyor





Konuyla ilgili DEVA Holding’ten yapılan açıklama şöyle:





DEVA Holding A.Ş. 1958 yılında İstanbul’da kurulmuş, halka açık bir Türk şirketidir.





62 yıldır Türkiye’de sağlık alanında “DEVA” ismi ve markası ile faaliyet göstermekte olan şirketimiz hali hazırda yerli üretim yapan 3 üretim tesisi, 2400 kişiye sağladığı istihdam ve 50’ye yakın ülkeye ihracat ile ülkemize hizmet etmektedir. Şirketimiz Türk ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk vatandaşlarından oluşan şirketimizin ‘yabancı’ bir şirket olduğundan bahsedilmesi bizi üzmüştür.





Philipp Daniel Haas, 15.08.2016 tarihinde, sağlık ve ilaç sektöründe yapmış olduğu yatırımlar ve ülkemize sağladığı faydalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş, yatırımları ile Türkiye’ye fayda sağlamaya devam etmekte olan bir iş adamıdır.





DEVA Holding A.Ş. ve Philipp Daniel Haas’ın hiçbir siyasi parti ile bağlantısı bulunmamaktadır.





DEVA Holding A.Ş. vekili Aytaç Aysuna Erden.