DEVA ile DEM Parti görüştü: Babacan, 'Erdoğan durduğu noktayı netleştirmeli' dedi













Önder: Kapsamlı açıklama heyetlerle görüşme sonrası





Bugün ilk görüşme CHP ile yapıldı

1.5 saat süren görüşmenin sonunda ilk açıklamayı yapan Özgür Özel, "Annelerin gözünün yaşını dindirmek yeni şehitlerimiz ile sarsılmamak adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimizle de paylaştık. Beklentilerimizi, endişelerimizi olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik" dedi.





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak bilgilendirme toplantıları kapsamında Salı günü DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeydi.Euronews'te yer alan habere göre görüşme 1 saat 54 dakika sürdü. Görüşmede DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.Görüşme sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye'nin sorunlarının çözümü için meşru zeminin demokratik siyaset olduğunu belirtti.1 Ekim'den bu yana Türkiye'de 'yeni bir iklim' olduğunu belirten Babacan bu süreçteki 'çözüm' çabalarının kıymetli olduğunu söyledi. DEVA lideri "çözüm adımlarının arkasında olacaklarını" da söyledi."Yol haritasının" belirlenmesinin önemine değinen Babacan ''Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz'' dedi.Babacan şunu da ekledi: ''Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konunun neresinde durduğunu net olarak açık olarak görmüş değiliz. TBMM çözüm alanıdır ancak yönetim sistemimizi dikkate aldığımızda Erdoğan'ın kendi durduğu noktayı da netleştirmesi gerek.''Sırrı Süreyya Önder ise önceliklerinin 'şeffaflık' olduğunu belirtip heyetlerle görüşmeden sonra kapsamlı açıklama yapılacağını belirtti.Bir sonraki İmralı ziyaretinde Ahmet Türk'ün yer alıp almayacağının şimdilik belirsiz olduğunu ifade eden Önder, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) lideri Selahattin Demirtaş ile görüşmenin ise 'muhtemelen' bu hafta gerçekleşeceğini söyledi.Heyet saat 15:30'da da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.Heyet sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya gelmişti.DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmüştü. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyetine Ahmet Türk de eklendi ve siyasi partilerle görüşmeler yapıldı.İlk görüşme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapıldı. Heyet daha sonra ise 'İmralı' çağrısını yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü.6 Ocak Pazartesi ise sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi heyetleriyle görüşmeler yapıldı.