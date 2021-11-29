Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partili Gürcan iki yıldır takip ediliyormuş /29 Kasım 2021 11:23

DEVA Partili Gürcan iki yıldır takip ediliyormuş

‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gürcan’ın henüz ifadesinin alınmadığını belirterek, “Soruşturma 2020 yılının nisan ayında başlamış. Teknik ve fiziki takip yapıldığı noktasında harici bir bilgimiz var” dedi.


Gürcan, cuma günü gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı Ankara başsavcılığının başlattığı öğrenilirken, sorgulanmak üzere Ankara’ya götürülmüş ve gözaltı süresi uzatılmıştı.

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin, Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesini beklediklerini aktararak son durum hakkında şunları söyledi: “Ek gözaltı süresi verdiler. İfadeye müracaat etmediler. Pazartesi itibariyle (gözaltı süresi) doluyor. İddiaların, tamamen açık kaynaklara dayalı olarak yaptığı paylaşımlara dayandığı görülüyor. Bunun dışındaki delilleri bizlerle paylaşmadılar.

Siyasi ve askeri casuslukla bağlantılı soruşturma 2020 yılının nisan ayında başlamış. Teknik ve fiziki takip yapıldığı noktasında harici bir bilgimiz var. Konuşuluyor, teknik ve fiziki takip yapıldığı konusu. Bugüne kadar süregelmiş. Suçun niteliği itibariyle ağır bir itham. Nedir, ne değildir; yüzüne karşı açıklanmış bir şey yok.

Bu kadar bekletildikten sonra olması gereken, (ifadesini) savcılığın almasıdır. Topluma mal olmuş bir şahıs; kim gözaltı kararını vermişse (ifadesini) onun alması gerekir.”
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