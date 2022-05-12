Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partili Gürcan'a yeniden tutuklama kararı /12 Mayıs 2022 16:45

DEVA Partili Gürcan'a yeniden tutuklama kararı

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Deva Partili Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Mahkemenin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklamaya dönük yakalama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti.

"Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DEVA Partili Gürcan'a yeniden tutuklama kararı Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:53:31