DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı

Şahin, “Bir gecede hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın işinden, aşından, meslekten olan bu insanlar 9 yıldır suçlu gibi yaşıyor. İşkence gördüler, aşağılandılar, linç edildiler. Çocukları okuldan atıldı, pasaportlarına tahdit konuldu, özel sektörde çalışamaz hale geldiler. Bankada hesap açamıyor, sigorta yaptıramıyorlar. Bir nevi sosyal ölüm yaşıyorlar” dedi.





“Bir insanın en büyük cezası hapis değildir” diyen Şahin, masum olduğu halde toplumun gözünde suçlu damgası yemenin en ağır ceza olduğunu vurguladı.

DEVA Partisi’nin “KHK Mağduriyetlerini Giderme Eylem Planı”nı açıklayan Şahin, önerilerini şu şekilde sıraladı:





Tüm KHK’lar için etkili idari ve yargısal başvuru yolu açılacak



OHAL Komisyonu yerine hızlı çalışan bağımsız bir Mağduriyetleri Tespit Komisyonu kurulacak



İşine dönmek isteyen herkes ayrım yapılmaksızın eski görevine iade edilecek



Maddi ve manevi tazminat hakkı tanınacak



Güvenlik soruşturması, pasaport tahdidi ve özel sektör yasağı gibi tüm fişleme uygulamaları kaldırılacak



Şahin konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu insanlar size oy vermiş veya vermemiş olabilir ama hepsi bu ülkenin vatandaşıdır. 9 yıldır süren bu zulme, bu adaletsizliğe artık son verme zamanı gelmiştir, geçmektedir. Gelin bu utancı tarihe gömelim, devlet olarak özür dileyelim ve kardeşlerimizi tekrar toplumun içine alalım.”









İşte Şahin'in konuşmasının tam metni: İşte Şahin'in konuşmasının tam metni:





“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal döneminde, bir gecede 130 binden fazla insan, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, sadece bir Kanun Hükmünde Kararname’nin ekli listesinde isimleri yer aldığı için bir anda işinden, aşından, ekmeğinden, mesleklerinden, üniformalarından oldu.Bu insanlar suçlu mu? Hayır. Suçsuzlar. Ama suçlu gibi yaşadılar 9 yıldır.İşkence gördüler, aşağılandılar, dışlandılar, linç edildiler…

Çocukları okullardan atıldı, pasaportlarına tahdit konuldu, özel sektörde çalışamaz hale geldiler.Bankada hesap açamıyorlar, sigorta şirketinde poliçe yaptıramıyorlar, güvenlik soruşturmasından geçemiyorlar…Yani bir nevi “sosyal ölüm” yaşadılar, yaşıyorlar.Değerli arkadaşlar,Bir insanın en büyük cezası hapis cezası değildir.En büyük ceza, masum olduğu halde toplumun gözünde suçlu damgası yemek, ailesiyle birlikte dışlanmaktır.Biz DEVA Partisi olarak bu büyük adaletsizliği bitirmek için “KHK Mağduriyetlerini Giderme Eylem Planı” hazırladık.Bu plan çerçevesinde diyoruz ki:Bütün KHK’lar için etkili bir idari ve yargısal başvuru yolu açılacak.OHAL Komisyonu lağvedilecek, yerine hızlı çalışan bağımsız bir “Mağduriyetleri Tespit Komisyonu” kurulacak.İşine dönmek isteyen herkes, hiçbir ayrım yapılmaksızın eski görevine iade edilecek.Maddi ve manevi tazminat hakkı tanınacak.Sosyal ölüme son verilecek; güvenlik soruşturması, pasaport tahdidi, özel sektör yasağı gibi tüm fişleme uygulamaları kaldırılacak.Sayın milletvekilleri,Bu insanlar size oy vermiş olabilir, vermemiş olabilir.Ama hepsi bu ülkenin vatandaşıdır.Bu insanlar suç işlemedi, sadece bir listede isimleri yazıldı diye hayatları karartıldı.Artık yeter!9 yıldır süren bu zulme, bu adaletsizliğe son verme zamanı gelmiştir, geçmektedir.Gelin bu utancı hep birlikte tarihe gömelim.Gelin, bu mağduriyetleri giderelim, bu kardeşlerimize “devlet olarak özür dileriz” diyelim ve onları tekrar toplumun içine alalım.Saygılar sunuyorum.”