Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partili iki vekilden kritik adım! Saadet Partisi grubu tekrar Meclis'te /26 Aralık 2024 19:22

DEVA Partili iki vekilden kritik adım! Saadet Partisi grubu tekrar Meclis'te

DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM'ye dilekçe sundu. Ekmen ve Kaya'nın bu adımı sonrası Saadet Partisi grubu tekrar kurulabilecek. Öte yandan Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin genel başkanlarının dün yaptığı görüşmede, 3 partinin çatı parti üzerinden birleşmesi konusunda uzlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre Gelecek Partisi Mustafa Nedim Yamalı’nın istifa ederek AK Parti’ye geçmesiyle düşen Saadet Grubu, Meclis’e geri dönüyor. Grubunun düşmesinin ardından Gelecek-DEVA ve Saadet Partisi genel başkanlarının yaptığı görüşmelerde uzlaşmaya varıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre ilk etapta Saadet Grubu’nun tekrar oluşabilmesi için 2 DEVA Partili milletvekilinin Saadet Partisi’ne katılmasına karar verildi.

DİLEKÇE VERECEKLER

Bu kararın ardından DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılması istendi. İki milletvekilinin bugün ya da yarın TBMM Başkanlığı’na dilekçe verecekleri ifade edilirken, bir yıldır Saadet Partisi grubunda bulunan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da partisi CHP’ye döndüğü öğrenildi.

ÇATI PARTİDE UZLAŞTILAR

Bu gelişmeler üzerine soruları yanıtlayan 3 parti yöneticileri genel başkanların çatı parti üzerinde anlaşmaya vardıklarını söylediler. Kurulacak çatı partinin adının henüz belli olmadığını da vurgulayan yetkililer, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili milletvekillerinin yeni yılda Meclis’te bu çatı altında toplanacağını belirtti. Öte yandan kurulacak çatı partiye isim arandığı da öğrenilenler arasında.

Bu arada AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, “Böyle bir kararım yok. Yeni kurulacak çatı partide görev almayacağım. Saadet Partisi milletvekili olarak çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.
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