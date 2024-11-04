Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partili Milletvekili Yeneroğlu: 'Boydak ailesine ‘düşman hukuku’ uygulandı' /04 Kasım 2024 10:50

DEVA Partili Milletvekili Yeneroğlu: 'Boydak ailesine ‘düşman hukuku’ uygulandı'

Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Boydak ailesinin toplu halde düşman hukukuna tabi tutulduğunu, milyarlarca dolar malvarlıklarına el konularak devlet gücüyle hayatlarının çalındığını söyledi.

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Yeneroğlu, Boydak ailesinin fertlerinin terör örgütü veya suç örgütü suçunu oluşturacak eylemleri bulunmamasına rağmen, hukuk devletinin en temel ilkelerinden yoksun bırakılarak mahkûm edildiklerini dile getirdi.

Yeneroğlu, “Bu ülkede Cumhurbaşkanlarının, Başbakanların, Bakanların, üst düzey bürokratların ve milletvekillerinin o zamanki tanımıyla ‘cemaate’ verdikleri desteklerin daha fazlasını vermemiş olmalarına rağmen Boydak ailesi bin bir türlü hukuksuzlukla baş başa kalmış durumda,” ifadelerini kullandı.

Boydak ailesinin tüm üyeleri cezalandırıldı. Memduh Boydak, Hacı Boydak, Şükrü Boydak, Murat Bozdağ, Erol Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak’ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinin malvarlıklarına el konuldu.

Serbestiyet portalında yayımlanan “Adaletsizliklerin ezip geçtiği sayısız aileden biri: Boydak’lar” başlıklı yazısında Mustafa Yeneroğlu, aileye yapılan hukuksuzluğu anlattı.
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