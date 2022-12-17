DEVA Partililere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, partisinin Kağıthane teşkilatına esnaf ziyareti yaptıkları sırada saldırıldığını duyurdu. Erol, "Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur" dedi.



Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, yaralanan DEVA Partililerin tedavi altına alındığını belirten Erol, emniyetin de konuya ilişkin soruşturmasının sürdüğünü söyledi.



Yaralananları hastanede ziyaret eden Erol, "Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.