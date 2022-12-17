Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partililere bıçaklı saldırı: 2 yaralı /17 Aralık 2022 20:26

DEVA Partililere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

DEVA Partisi Kağıthane teşkilatına ziyaretleri sırasında yumruklu ve bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yaralanan gençler hastanede tedavi altına alındı.

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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, partisinin Kağıthane teşkilatına esnaf ziyareti yaptıkları sırada saldırıldığını duyurdu. Erol, "Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur" dedi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, yaralanan DEVA Partililerin tedavi altına alındığını belirten Erol, emniyetin de konuya ilişkin soruşturmasının sürdüğünü söyledi.

Yaralananları hastanede ziyaret eden Erol, "Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
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