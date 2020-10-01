DEVA Partisi: Bakan itiraf etti, herkesin canını hiçe saymışlar

DEVA Partisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, belirti göstermeyen ancak testi pozitif çıkan covid-19 vakalarının, günlük açıklanan tabloda paylaşılmadığını açıklamasına tepki gösterdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İktidar, herkesin canını hiçe saydığını ilan etmiştir" denildi.





AYRIM YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirti göstermeyen Covid-19 vakalarının günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıklamasına tepkiler büyüyor. Ali Babacan'ın Genel Başkan olduğu DEVA Partisi de Bakan Koca'nın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamadan sonra yoğun bakım doluluk oranları ile vefat edenlerin sayısına inanabilir miyiz?" diye sordu.





Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İktidar hasta ile vaka sayısında ayrım yaptığını itiraf ederek hem süreci yönetemediklerini hem de herkesin canını hiçe saydığını ilan etmiştir. Bu açıklamadan sonra yoğun bakım doluluk oranları ile vefat edenlerin sayısına inanabilir miyiz?" denildi.



