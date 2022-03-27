Samanyolu Haber /Politika / HDP konusunda yeni açıklama geldi /27 Mart 2022 17:48

HDP konusunda yeni açıklama geldi

KRT TV’de dün yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını cevaplandıran Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin HDP ile ilgili tavrına da değindi

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Yeni seçim kanunun ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Evveliyatında seçimlere girmiş olan ana muhalefet partisinin ve yahut da İYİ Parti’yi doğrudan mağdur edebilecek bir düzenlemeden burada bahsetmek mümkün değil. Sadece sandık kurulları ile alakalı eğer bir düzenleme olursa o da HDP’yi doğrudan ilgilendiriyor. Bizim burada HDP adına filan konuşacak bir pozisyonumuz söz konusu değil. Ama biz, demokrasi adına böyle bir yanlışlığa asla meydan vermeyeceğimizi, dolayısıyla seçimlerin ruhuna aykırı kim bir davranış sergilerse karşısında duracağımızı özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, KRT TV’de dün yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İdris Şahin, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin "İktidar partileri, 2018’de yaptıkları düzenlemeye göre hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını hem de parlamentoda gerekli çoğunluğu elde edemeyeceklerini anladıkları için bu düzenlemeyi yapıyorlar. Ancak şunun farkında değiller. 2018’deki göstergelerin hiçbiri bugün itibariyle sahada yok. İktidar partileri inişte, muhalefet partileri çıkışta. Dolayısıyla bu masa başında yapılan mühendislik faaliyetlerinin hiçbiri sandıkta karşılığını bulmayacak. Onlar, kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek" dedi.

"HDP ÜYE VEREMEYECEK"

Teklifin yeni kurulan partilerin önünü kesmek için yapılmış bir düzenleme olduğunu savunan Şahin, "Evveliyatında seçimlere girmiş olan ana muhalefet partisinin ve yahut da İYİ Parti’yi doğrudan mağdur edebilecek bir düzenlemeden burada bahsetmek mümkün değil. Sadece sandık kurulları ile alakalı eğer bir düzenleme olursa o da HDP’yi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son seçimde en yüksek oyu almış beş siyasi parti sandık kurullarına temsilci gönderebiliyor. HDP kapatılırsa bu takdirde o sandık kurullarına üye veremeyecek. Orada bir mühendislik faaliyeti düşünebilirler; Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde. Ona dair de önlemini herkes alacaktır. Bizim burada HDP adına filan konuşacak bir pozisyonumuz söz konusu değil. Ama biz, demokrasi adına böyle bir yanlışlığa asla meydan vermeyeceğimizi, dolayısıyla seçimlerin ruhuna aykırı kim bir davranış sergilerse karşısında duracağımızı özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
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