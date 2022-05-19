Deva Partisi il başkanı sırtına alıp sokağa çıktı

Ali Banacan'ın genel başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Gaziantep'ye afiş asmasının engellendiği ifade edildi.





Söz konusu iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, belirtilen yasağı protesto etmek için parti afişisi sırtına alarak sokağa çıkan il başkanı Ertuğrul Kaya'nın fotoğrafıyla birlikte bir de mesaj paylaştı.





Ekmen mesajında şu ifadelere yer verdi:





Miting alanından sonra afiş asmamıza da izin vermediler.



Meydanlar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler sizin olabilir.



Derdimizi anlatmak için, kendimize ve milletimize olan inanç ile hareket eden bir beden yeter.





MİTİNGE DE İZİN ÇIKMAMIŞTI





DEVA Partisi'nin Gaziantep'te yapmak için başvuruda bulunduğu mitinge de önce izin çıkmış sonrasında ise iptal edilmişti.













