Samanyolu Haber /Gündem / DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan emniyete teslim oldu /13 Mayıs 2022 15:40

DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan emniyete teslim oldu

‘Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklu yargılanırken tahliye edilen ancak savcının itirazı üzerine hakkında yakalama çıkarılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Gürcan’ın tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

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DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamaları ile 29 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.
 
20 yıl hapis istenen Gürcan yargılandığı davanın ilk duruşmada, yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, 11 Mayıs’ta ikinci duruşma ile devam etmişti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılık dün, Gürcan’ın tahliyesi kararına itiraz etmişti. Savcılığın itirazı, dün; bir üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirilmiş ve Gürcan hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gürcan’ın bugün saat 10.00 sularında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim olduğu öğrenildi. Gürcan’ın yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada karar verileceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 4 EKİM’DE

Tahliye kararının ardından Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın görüş bildirdiğini aktararak, “Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan’ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir” diye konuşmuştu. Gürcan’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
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